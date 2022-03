Inter, Lautaro: “Triste del risultato, volevamo passare. Perso nei dettagli”

Le parole del Toro: "Certamente siamo felici per la prestazione in questi ottavi, anche a San Siro abbiamo giocato bene"

Intervenuto ai microfoni dell'Uefa dopo la vittoria contro il Liverpool e l'eliminazione dalla Champions League, Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter, ha parlato così della prestazione dei nerazzurri e non solo: "Certamente è un momento duro, volevamo passare al prossimo turno. Certamente siamo felici per la prestazione in questi ottavi, anche a San Siro abbiamo giocato bene: siamo andati sotto di 2 gol e siamo venuti qui per portare a casa qualcosa da questa partita in uno stadio molto difficile dove non perdevano da tempo. Ma onestamente sono triste perché non superiamo il turno con questo risultato: abbiamo perso per i dettagli perché giocare con un uomo in meno e nel calcio è molto difficile".