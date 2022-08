GdS – Lautaro, rumors su Barça e Atletico: “Un unico motivetto all’agente”

L’estate di Lautaro Martinez in casa Inter . Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che svela in particolare due interessamenti per il 10 nerazzurro, entrambi dalla Spagna. La risposta del Toro, tramite il suo agente, è sempre stata la stessa.

“Il Toro ripeteva espressamente al suo agente un unico motivetto: non avrebbe considerato nessuna eventuale offerta. Ad esempio, il caro vecchio Barcellona, il club in cui avrebbe giocato se la pandemia non avesse cambiato il mondo, aveva lanciato segnali precisi: quando non riusciva a chiudere per Lewandovski, il Toro sarebbe potuto tornare al centro del palcoscenico. Anche lì Lautaro ha chiuso immediatamente le comunicazioni. Pare che a luglio pure l’Atletico si sia timidamente rifatto sentire: in caso di vendite adeguate, al Cholo non sarebbe certo dispiaciuto. Come sopra, nessuna apertura”, si legge.