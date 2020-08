Di Marzio: “Lautaro? Altre urgenze al Barça. Ora affare complicato. Due nodi da sciogliere”

Punto interrogativo sul futuro di Lautaro Martinez? Gianluca Di Marzio ha risposto a questa domanda in un intervento su Skysport e ha sottolineato: «Il punto interrogativo è a Barcellona. Più che sul giocatore. Perché fino a quando non si saprà cosa succederà al club blaugrana non si possa pensare ad oggi ad una trattativa per l’argentino con l’Inter. Non sappiamo ancora chi sarà l’allenatore, chi sarà il DS, hanno problemi più importanti da risolvere».

DUE NODI – «Poi devono valutare la possibilità e la forza economica per tornare dal club interista con una super offerta. Devono capire ancora se riusciranno a cedere determinati giocatori. La vedo un po’ complicata al momento. Lautaro è in lista ma ad oggi il club catalano è un cantiere aperto, la confusione al momento regna sovrana. Prima va sistemata quella situazione e poi si può parlare del futuro di Lautaro», ha aggiunto.

(Fonte: SS24)