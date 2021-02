Inter, è Lautaro il vero capocannoniere? Lukaku trascina, ma il Toro non è da meno

L’attaccante argentino dell'Inter è stato protagonista del derby e con il belga forma una delle coppie più letali d’Europa

"Non solo Romelu Lukaku, l’Inter può contare anche sull’apporto di Lautaro Martinez. Il Toro è stato il protagonista del derby vinto domenica pomeriggio col Milan, non solo per i due gol siglati, ma anche per una prestazione davvero importante. E un dato conferma l’ottima stagione che sta disputando il Toro: