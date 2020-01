Lautaro: “Vincere vorrebbe dire molto stasera, lo ha detto anche il mister. Dobbiamo…”

Le parole di Lautaro Martinez a Inter TV: “Vincere stasera vorrebbe dire molto? Sicuramente. Lo ha detto anche il mister. La squadra è in forma. Dobbiamo fare il lavoro giusto e fare quello che abbiamo provato in allenamento. Provare a vincere la partita: è importante per noi e per i tifosi. Sono aggressivi e vanno nell’uno contro uno a tutto campo. Dobbiamo esser bravi a palleggiare, ad attaccare gli spazi per andare in porta. Lukaku? Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Se l’Inter vince questo è meglio per noi. Dobbiamo continuare così”.

(Inter TV)