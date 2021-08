Inter, definito il passaggio di Lazaro al Benfica: oggi l’annuncio ufficiale

L'esterno austriaco è arrivato ieri a Lisbona per sostenere le visite mediche e definire il suo trasferimento

Valentino Lazaro è, di fatto, un nuovo giocatore del Benfica : l'esterno austriaco è sbarcato nella giornata di ieri a Lisbona, e in giornata è atteso l'annuncio ufficiale del suo trasferimento. L'Inter ha dato l'ok al prestito secco per una stagione, dopo che nei giorni scorsi si è parlato di altre ipotesi.

Così scrive Tuttosport: "Ieri è stato il giorno di Lazaro al Benfica: l'esterno austriaco alla fine ha detto sì alla società portoghese. Ieri il giocatore ha raggiunto Lisbona per svolgere le visite mediche, oggi è atteso l'annuncio del trasferimento in prestito secco per una stagione".