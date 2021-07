Ag. Lazaro: “Benfica? Una possibilità ma ci sono altri club. Lontani da chiusura”

Ancora tutto da stabilire il futuro dell'esterno austriaco, rientrato all'Inter dopo il prestito al Borussia Monchengladbach

Non c'è solo il Benfica su Valentino Lazaro: l'esterno austriaco, rientrato all'Inter dopo il prestito al Borussia Monchengladbach, con ogni probabilità lascerà nuovamente Milano, ma la sua prossima destinazione non è ancora stata decisa. Sull'ex Hertha Berlino si è fatto avanti il Benfica, ma il club portoghese non è l'unico ad aver mostrato interesse.