Lazaro: “Il Benfica mi ha voluto fortemente, qui voglio vincere dei titoli. Joao Mario…”

Marco Macca

Prima intervista di Valentino Lazaro come nuovo giocatore del Benfica. Il laterale austriaco, arrivato in Portogallo in prestito secco dall'Inter, ha espresso tutta la sua voglia di fare bene in questa nuova esperienza. Ecco le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club:

PROMESSA - "Prometto che darò sempre il 110 per cento, questo è quello che voglio dare al club, mostrare le mie qualità e aiutare la squadra a vincere trofei. Vincere titoli è quello che vogliono tutti i giocatori. Anche i tifosi li vogliono vittorie. Vogliamo vedere i tifosi felici, speriamo che possano tornare allo stadio in forze, dato che nove anni fa ho visto come riescono a spingere questa squadra. Sono molto felice e voglio sentire quella connessione! Ora ci sarà un periodo di integrazione, ma voglio mostrare le mie capacità, sono molto emozionato, voglio aiutare la squadra a vincere le partite, mostrare quella determinazione, vincere partite e titoli!".

NESSUN DUBBIO - "La prima volta che sono stato in Portogallo è stato nove anni fa (...) ho visto per la prima volta il volo dell'aquila e da allora seguo il club. Oggi, nove anni dopo, sono molto felice di essere qui. Il primo contatto risale a qualche anno fa, ma ora l'interesse del Benfica era ancora più consistente. Era il momento giusto. Ho visto che l'interesse continuava ad essere forte, che le persone volevano davvero contare su di me. Non avevo dubbi sul fatto di voler venire al Benfica".

JOAO MARIO - "Conoscevo già João Mário, dato che eravamo compagni all'Inter, e abbiamo passato un po' di tempo insieme. Poi Julian Weigl, visto che ci siamo affrontati più volte in Germania. Sarà bello giocare con loro. E non avevo bisogno di consigli. Non avevo bisogno di essere convinto da nessuno, perché sapevo già cosa può offrire il Benfica. Le strutture, i tifosi e lo stadio sono incredibili. L'interesse era anche molto forte, ecco perché volevo davvero venire al Benfica".

(Fonte: slbenfica.pt)