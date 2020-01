All. Newcastle: “Lazaro? Speriamo che la trattativa possa andare avanti. È risaputo che…”

Proseguono i contatti tra il Newcastle e l’agente di Valentino Lazaro. Non è un caso che l’agente del giocatore sia stato al St. James’ Park lo scorso weekend come raccontato anche da FcInter1908. In conferenza stampa, l’allenatore Steve Bruce spera che la trattativa possa concludersi positivamente: “È abbastanza risaputo che il suo agente fosse al St James Park nel weekend. Speriamo che la trattativa possa andare avanti. Sfortunatamente quando escono certe notizie, arriva anche la concorrenza. Vediamo cosa porteranno le prossime 24-48 ore“.

(chroniclelive)