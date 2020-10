Cds – Lazio-Inter, Gagliardini verso la conferma. Eriksen out, c’è Sensi ma non va escluso…

va verso una conferma nell’undici iniziale, ma occhio anche a Brozovic che scalpita. “Per il ruolo di trequartista Eriksen è fuorigioco, esiste la soluzione Sensi , che ha fatto bene a Benevento, ma non va escluso che Conte possa schierare qualche metro più avanti rispetto al solito Barella . Il reparto sarà completato da Hakimi e da Perisic“.

In difesa torna Bastoni sul centro sinistra, de Vrij al centro e Skriniar sul centro destra. “ Lo slovacco, che non si muoverà dalla Pinetina perché l’offerta del Tottenham è stata ritenuta troppo bassa, è avanti su D’Ambrosio“. In attacco torna Lautaro dal 1′ accanto a Lukaku.