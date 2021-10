Lazio-Inter: per Inzaghi, cori, applausi e striscione: “22 anni con i nostri colori…”

L'allenatore nerazzurro è stato accolto alla grande dai tifosi biancocelesti per il suo ritorno all'Olimpico

Anche chi aveva pensato di fischiarlo ci ha ripensato alla fine. All'Olimpico hanno riservato un'accoglienza emozionante a Simone Inzaghi . I tifosi biancocelesti hanno applaudito l'ex allenatore arrivato sotto la Curva per salutarli dopo 22 anni insieme a loro. Ha scelto di darsi una possibilità accettando l'Inter ma sa da dove è partito e non se lo dimentica.

Evidentemente ha lasciato anche un buon ricordo e non poteva essere altrimenti. Ha aspettato qualche minuto prima del fischio iniziale per arrivare sul prato dello stadio che è stato suo prima da calciatore, poi da tecnico. E dopo essersi preso cori e applausi è tornato nella sua area tecnica mentre suonava l'inno della Lazioe l'Aquila volava libera nel cielo. Avrà fatto fatica a non sbagliare panchina, poi si è riconcentrato sull'Inter. Intanto i tifosi bianco celesti gli hanno anche dedicato uno striscione che dice tutto: "Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie, Simone".