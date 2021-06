Lazio-Inter Primavera, pagelle: Zanotti super, Madonna ringrazia “Air” Casadei

Le pagelle di Fcinter1908 su Lazio-Inter Primavera: una doppietta del centrocampista regala vittoria e pass per le fasi finali

Fabio Alampi

Pomeriggio perfetto per l'Inter di Armando Madonna: la Primavera nerazzurra vince 0-2 sul campo della Lazio grazie a una doppietta nel finale di Casadei, ritorna in testa alla classifica e conquista l'accesso alla fase finale con due giornate di anticipo.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 6,5 Sicuro nelle (poche) occasioni in cui viene chiamato in causa.

A. Moretti 6,5 Una gran chiusura in diagonale nel primo tempo, tanta attenzione quando Raul Moro prova ad allargarsi dalle sue parti.

Kinkoue 6,5 Centrale nella linea a tre difensiva, offre una prestazione finalmente senza sbavature.

Sottini 6,5 La Lazio si fa vdere soprattutto dalla parte opposta e non deve faticare troppo. Dal suo piede nasce il primo gol di Casadei.

Zanotti 7,5 Ancora una volta tra i migliori in campo: spinta inesauribile sulla destra, cross, conclusioni, bene anche in fase difensiva al cospetto di un avversario di livello assoluto come Raul Moro. Una certezza, ma non è più una novità. (dal 49' st L. Moretti sv)

Casadei 8 Il miglior colpitore di testa di tutto il campionato, senza paura di essere contraddetti. Elemento insostituibile per qualità e quantità, sfrutta ancora una volta il suo terzo tempo cestistico per segnare la doppietta che decide la sfida. Air Jordan? No, "Air" Casadei!

Sangalli 6 Si vede poco, ma offre la consueta dose di abnegazione e senso tattico.

Wieser 6 Accompagna la manovra offensiva, cercando di combinare spesso e volentieri con Vezzoni e Oristanio. Ha una buona occasione per calciare in porta, ma preferisce l'assist. (dal 10' st Lindkvist 6 Mette in mostra le sue doti di palleggiatore)

Vezzoni 6,5 Solita qualità sulla corsia di sinistra, seppur in maniera meno arrembante rispetto a Zanotti. (dal 40' st Carboni sv)

Oristanio 6,5 Comprensibilmente meno straripante dopo aver giocato quasi tutta la partita pochi giorni fa contro l'Empoli, non è ancora al meglio e sta recuperando la forma migliore in vista della fase finale. Quando si accende lui la squadra cambia passo. (dal 10' st Akhalaia 5,5 Non riesce a incidere, non solo per demeriti suoi)

Bonfanti 5,5 Solita prestazione generosa, non riesce però a rendersi pericoloso sotto porta. (dal 1' st Fonseca 6 Torna in campo e mostra un buono stato di forma: c'è bisogno di lui in questo finale)

Madonna 7 Ringrazia Casadei e torna a casa con 3 punti pesantissimi: stagione massacrante per i ragazzi, sta tirando fuori il massimo da loro nonostante le difficoltà.