Sky – Brozovic si candida per una maglia. LuLa davanti, Dumfries e Gosens dal 1′

"Confermato il recupero di Brozovic che ha svolto anche la partitella. Dovrebbe partire per Lecce insieme ai compagni e si candida per riprendersi il posto in regia nel centrocampo di Inzaghi. Ritornerà titolare Lukaku insieme a Lautaro in attacco. Pochi dubbi per Inzaghi, ma più alternative, dietro a Barella e Calhanoglu ci sono Asllani, Mkhitaryan, Gagliardini pronti a dare il loro. Sugli esterni dovrebbero esserci Dumfries e Gosens, con Bellanova pronto a dare il suo contributo a gara in corso", spiega Sky Sport.