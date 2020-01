Sky – Inter, Politano non partirà per Lecce. Tra i non convocati anche D’Ambrosio e Vecino

Si è da poco concluso l’allenamento di rifinitura dell’Inter ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida col Lecce di Liverani. A breve la partenza per la Puglia, ma alcuni giocatori hanno lasciato la Pinetina in macchina visto che non faranno parte della trasferta. Politano non farà parte dei convocati dopo la trattativa saltata con la Roma che prevedeva lo scambio con Spinazzola. Tra i non convocati anche D’Ambrosio, ancora infortunato, e Vecino, come già aveva anticipato mister Conte in conferenza stampa.

(Sky Sport)