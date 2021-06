Lega, lunedì si vota il calcio spezzatino: 10 orari diversi per evitare guai con Dazn

La Lega sta meditando di eliminare la contemporaneità delle gare

Lo scorso 26 marzo Dazn si è aggiudicata i diritti della Serie A per tre anni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la Lega sta meditando di eliminare la contemporaneità delle gare per evitare che la rete possa subire dei black out in caso di eccessivo traffico. La soluzione potrebbe essere quella di trasmettere dieci partite in dieci orari diversi.