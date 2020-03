Sky – Serie A, cancellata l’assemblea di Lega di domani

L’Assemblea di Lega in programma domani a Roma è stata cancellata. A riferirlo sono i colleghi di Sky Sport, i quali sottolineano che sarebbe stato inutile l’incontro, considerando che ben diciotto club su venti sono già favorevoli alla proposta che prevede il recupero questo weekend delle gare saltate la scorsa settimana. Soluzione più accreditata comunque, nonostante l’Inter abbi espresso il suo dissenso. Non è escluso che il Napoli abbia dato un ok di massima, ma non abbia ancora spedito la mail di conferma ufficiale.