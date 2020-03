Lega, arriva la sfiducia per Dal Pino e De Siervo? Alcuni club hanno intenzione di…

Non solo l’Inter ha alzato e alzerà la voce nei confronti della Lega. Quanto accaduto negli ultimi giorni ha scontentato anche altri club, come spiegano i colleghi del Corriere dello Sport: “Cellino è uno dei più arrabbiati per la vicenda, ma anche Napoli, Roma, Bologna, Sassuolo, Fiorentina, Atalanta e altri club stanno valutando concretamente di far sentire la loro voce. Come? Inviando lettere in Lega per considerare gli attuali vertici responsabili della situazione che si è creata, con gli incassi a rischio e la lotta retrocessione, non solo quella per lo scudetto, messa in crisi. Resta da vedere se tra 48 ore alcuni dirigenti cercheranno di sfiduciare Dal Pino e/o De Siervo. L’emergenza potrebbe far slittare in avanti di qualche settimana il caso, ma la loro posizione non è comunque più solida. Se invece non sarà trovata un’intesa su come posizionare i recuperi, procederà in via autonoma il presidente. Margini per un commissariamento della Lega potrebbero essercene solo se lo svolgimento del campionato sarà in bilico, un’ipotesi al momento estrema”.