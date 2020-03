Marotta: “La Lega deve essere super partes. I venti presidenti rappresentano…”

Beppe Marotta, intervenuto a Radio Anch’Io lo Sport, ha parlato anche della situazione attuale della Lega Serie A, una Lega che sembra tutt’altro che super partes.

“Malagò ha parlato di un problema culturale in Lega? Sono perfettamente allineato e d’accordo. Capendo, purtroppo, che i venti presidenti di Lega rappresentano proprietà che investono. Non è solo un fenomeno sociale e sportivo, ma anche di business. Che venga delegata la responsabilità, la conduzione e la gestione della Lega ad una persona super partes è secondo me necessario. Fa parte di un processo culturale che non ha ancora raggiunto il nostro sistema calcistico”.