TWM – Leonardo vuole Skriniar come erede di Thiago Silva: ecco la posizione dell’Inter

Milan Skriniar non ha voglia di lasciare l’Inter, ma l’interesse del PSG nei suoi confronti non è destinato a svanire. Questo l’aggiornamento proposto da TMW: “Le parole di Ausilio non hanno infatti scoraggiato Leonardo, uomo mercato del Paris Saint-Germain alla ricerca dell’erede di Thiago Silva. Negli ultimi giorni il dirigente brasiliano ha più volte ribadito l’interesse per l’ex Sampdoria, con la promessa che dalla prossima settimana comincerà a muoversi concretamente con una prima offerta ufficiale. Serviranno 50 milioni di euro per sedersi attorno a un tavolo e il PSG ci proverà. Anche se, al momento, la posizione dell’Inter è quella di assoluta incedibilità”.