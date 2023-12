Ligabue: “Inter, miglior centrocampo d’Italia. Sono rimasto sorpreso da…”

Le sue due grandi passioni spesso si sono anche incrociate. Luciano Ligabue ha inserito l'Inter più volte nei testi dei suoi capolavori, segno di quanto il nerazzurro ce l'abbia scolpito dentro. Dopo il lancio del nuovo album “Dedicato a noi” si è concesso una chiacchierata tra campo e palcoscenico ai canali ufficiali del club nerazzurro. Queste le sue parole: «Il tour per me è sempre il massimo della vita, è la mia vera vacanza. Ogni sera facciamo una scaletta diversa per permettere a chi viene di assistere a uno spettacolo unico. Il nuovo album è molto presente, ci tengo molto, per me è quello della ripartenza, è successivo alla pandemia con tanti pensieri su come siamo messi in questo momento».