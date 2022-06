Annuncio ufficiale di Zhang sul rinnovo di Inzaghi: Lukaku approva con un like

Dopotutto Inzaghiè stato tra i primi ad accogliere con entusiasmo l'idea che tornasse. Tra incontri in sede, sorrisi e conferme, è arrivato il rinnovo con l'Inter. E quando è arrivato l'annuncio ufficiale, sul profilo ufficiale di Steven Zhang, è arrivato anche il like di Lukaku che aspetta solo di poter tornare a Milano e di poter ritrovare la squadra nerazzurra, con la quale ha vinto lo scudetto. Non ci sarà più Conte in panchina, il suo mentore, ma Inzaghi che aveva iniziato a conoscere nella scorsa stagione, prima che decidesse di cercare fortuna a Londra. Ora i due si ritroveranno un anno dopo e proveranno a riportare anche la vittoria in casa nerazzurra.