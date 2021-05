L’Inter ai tifosi: “Festeggiate responsabilmente. Valutiamo di mostrarvi Coppa Scudetto”

Appello del club nerazzurro ai sostenitori che saranno davanti al Meazza in occasione della gara con l'Udinese

Per domani sono attesi davanti allo stadio almeno 4.500 tifosi per la festa Scudetto dell'Inter . La terza in verità, ma quella che arriverà prima e dopo la consegna della Coppa Scudetto. Per quel momento il club nerazzurro chiede ai suoi sostenitori di festeggiare responsabilmente e annuncia che troverà il modo di mostrare la Coppa ai tifosi che non possono essere con la squadra nello stadio.

"In occasione di Inter-Udinese, ultima partita della stagione 2020-21 di Serie A in programma domenica 23 maggio alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano rinnova l’invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria. Per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale. Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello scudetto, il Club sta inoltre valutando l’opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. Tempi e modalità dell’attività saranno comunicati successivamente".