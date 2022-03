L’Inter cerca il colpo giovane: “Arrivate relazioni brillanti su questo nome”

In queste settimane gli 007 nerazzurri stanno setacciando anche i mercati stranieri: ecco il nome nuovo

In casa Inter è una sola in queste settimane la parola d'ordine: programmazione. I dirigenti nerazzurri sono infatti al lavoro per costruire la squadra del futuro scegliendo i migliori interpreti possibili per restare altamente competitivi. E, secondo La Gazzetta dello Sport, c'è un nuovo obiettivo a centrocampo: "In queste settimane gli 007 nerazzurri stanno setacciando anche i mercati stranieri. I profili sono tanti, spesso costosi. Ma nelle relazioni più brillanti arrivate in Viale della Liberazione vanno segnalate quelle del danese Morten Hjulmand, centrale del Lecce in piena corsa per la promozione in serie A. Forte fisicamente, incontrista di peso, ottima visione di gioco".