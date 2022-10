L’Inter può festeggiare gli ottavi già stasera: supera il girone di Champions se…

"Per festeggiare la qualificazione al fischi finale della partita con il Plzen, all’Inter basta vincere contro i campioni della Repubblica Ceca. Se non dovesse arrivare la vittoria, “basterà” ottenere lo stesso risultato del Barcellona, che giocherà in casa contro il Bayern, conoscendo già il risultato dei nerazzurri", analizza La Gazzetta dello Sport.