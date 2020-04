Inter, Lion Rock Capital non svaluta il suo 31%: i dati del bilancio

Lion Rock Capital ha deciso di non svalutare la sua quota di partecipazione dell’Inter, pari al 31% dell’intero pacchetto azionario, acquistata a inizio del 2019.

Lo rivela il sito specializzato Milano Finanza, “sulla base del bilancio di Isc chiuso al 30 giugno scorso. Evidenziata una perdita di 301 mila euro dopo quella di 364 mila euro dell’esercizio precedente. La partecipazione del 31% in F.C. Internazionale Milano è rimasta iscritta a 42,5 milioni, nonostante la corrispondente frazione di patrimonio netto valga solo 16,6 milioni. Il differenziale di circa 26 milioni ha comportato la necessità di un’attenta valutazione per confermare l’eventuale necessità di una svalutazione per perdita durevole”.

E’ stato così preso in considerazione “il test di impairment commissionato da F.C. Internazionale Milano a primaria società di consulenza per l’analisi di recuperabilità dei valori della partecipazione Inter Media & Communications”, in carico a 58,7 milioni nel bilancio al 30 giugno scorso (chiuso con 74,4 milioni di perdita).

Sulla base di tale analisi la società “ha potuto concludere circa la non sussistenza di perdite durevoli che richiedano svalutazioni della partecipazione stessa”.

(Fonte: Milano Finanza)