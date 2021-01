SM – Inter, LionRock lancia il primo segnale: 2 ipotesi. Si attende via libera dalla Cina per…

“È ancora presto per capire se la vittoria contro la Juve abbia cambiato qualcosa nelle intenzioni della famiglia Zhang“. Sport Mediaset parla delle ultime novità a livello societario in casa Inter dopo il successo per 2-0 a San Siro contro i bianconeri nel Derby d’Italia numero 175 in Serie A.

Intanto arriva il primo segnale sul futuro della società di viale della Liberazione: “Lionrock, fondo con sede a Hong Kong, che detiene il 31,05% delle azioni: è pronto a farsi da parte. Due le ipotesi: Suning può riacquistarle per poi vendere il pacchetto completo o la cessione del pacchetto di minoranza a Bc Partners per un ingresso graduale. La vittoria contro la Juve ha confermato le possibilità dei nerazzurri di vincere lo scudetto, con il club che diventa ancor più allettante per possibili investitori. In viale della Liberazione si attende il via libera cinese per la campagna pubblicitaria con il nuovo logo. Un’operazione che potrebbe essere rinviata a causa della pandemia“.