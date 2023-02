Inter, lite Barella-Lukaku? Corsport: “Ecco come ha reagito la società”

E' invevitabilmente finita sulla bocca di tutti la lite accaduta durante Sampdoria-Inter tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella . Il belga ha infatti ripreso il centrocampista in modo molto colorito dopo che quest'ultimo ha più volte sbracciato in direzione dei suoi compagni.

Ecco come ha reagito il club secondo il Corriere dello Sport: "La scenata in diretta tv non è stata gradita dalla società, che ritiene il comportamento quanto meno ingenuo. L’obiettivo è ridurre ai minimi termini gli atteggiamenti sopra le righe, smussare certi spigoli caratteriali, evitare teatralità che non fanno bene alla squadra. I dirigenti ne parleranno in questi giorni con i diretti interessati. Con Lukaku, che non ha dalla sua nemmeno le prestazioni, e con Barella.