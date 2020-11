LIVE – Inter-Real Madrid: la marcia d’avvicinamento alla gara di questa sera

MILANO – Artefici del proprio destino. L’Inter questa sera è chiamata a dare una svolta significativa per accantonare l’avvio di stagione zoppicante che ha portato i nerazzurri a rischiare l’eliminazione in Champions League e ad accumulare 5 punti di stacco dalla vetta in campionato. La vittoria contro il Torino potrebbe aver segnato la svolta stagionale ma a questa serve dare continuità in Europa dove, al momento, si contano due pareggi e una sconfitta.

L’occasione è ghiotta per i ragazzi di Antonio Conte che ospiteranno questa sera un Real Madrid che – come sostenuto da gran parte degli addetti ai lavori – è tutt’altro che imbattibile. Il tecnico interista dal canto suo continua a predicare calma e umiltà. Solo col lavoro e la concentrazione giusta potranno arrivare i risultati sperati.

Inter-Real Madri: probabile formazione

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All. Zidane.

Inter-Real Madrid dove vederla

Inter–Real Madrid verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Il match sarà visibile sui canali 201 e 252 del satellite (472 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la sfida di San Siro anche in streaming, grazie al sevizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky, visibile su pc, smartphone e tablet.