Inter, Perisic: “Ho fame, voglio vincere ancora. Futuro? Tra due settimane…”

Il croato affianca Simone Inzaghi nella consueta conferenza stampa di vigilia prima dell'ultimo impegno della fase a gironi di Champions League

Daniele Vitiello

Vigilia di Champions League per l'Inter. I nerazzurri sono arrivati da poco a Madrid e sono pronti a scendere in campo per la consueta rifinitura, ma prima Simone Inzaghi dovrà rispondere alle domande dei giornalisti. Insieme al tecnico ci sarà anche Ivan Perisic: in questo spazio vi riporteremo le parole dell'esterno croato verso la gara col Real Madrid: "Non c'è tanta differenza tra l'anno scorso e quest'anno. Adottiamo lo stesso sistema, ci conosciamo da anni ormai. Quest'anno stiamo facendo un po' meglio in Champions League perché abbiamo creato di più e fatto più gol, meritando di passare il girone".

C'è possibilità di rimanere all'Inter?

"Gli ultimi due anni sono stati bellissimi per me, ma questo è il passato. Oggi ho fame e voglio vincere, come tutta la squadra. Dobbiamo continuare così, non mi piace parlare di futuro. Sono concentrato sul futuro, dobbiamo dare tutto in campo giorno per giorno".

Forse il migliore anno da quando sei all'Inter. Cosa è scattato in te?

"L'anno scorso ho cambiato posizione ed è stato un po' difficile all'inizio perché secondo me è un ruolo più difficile rispetto a quello che ricoprivo prima. Vedremo tra qualche mese se sarà stata la mia miglior stagione, perché se non vinciamo non sarà così. All'Europeo ho avuto il Covid e dopo tanti anni un po' più di giorni per riposare, questo era importante e oggi si vede. Mi sono riposato bene, ho lavorato tanto e spero di continuare così".

Aperte tutte le porte per il futuro?

"Come ho già detto, non mi piace parlare del futuro. Sono concentrato sulla gara di domani come i miei compagni, vogliamo finire il girone al primo posto. Abbiamo tempo, sicuramente parleremo tra un paio di settimane e vedremo cosa può succedere".

Si parla nello spogliatoio di come fermare Vinicius Jr?

"Sicuramente tra di noi parliamo di come risolvere certi problemi. Lui è molto in forma, sta giocando bene come tutta la squadra. Sono forti, ho visto quasi tutte le partite quest'anno. Noi dobbiamo essere squadra, aiutarci in ogni momento e fare il nostro calcio. Se continueremo su quanto fatto nelle ultime settimane, sarà una grande gara".

C'è un prima e un dopo Luka Modric nel calcio croato?

"E' un ragazzo e un calciatore top, il mio capitano. Ho tanto rispetto per lui, è una persona perbene. Sarà difficile per chi arriverà dopo di lui, ma in Croazia ci sono tanti talenti e troveremo qualcuno. Anche Brozovic, Kovacic ed altri nella sua posizione possono fare bene. Speriamo non giocherà domani, sarebbe più facile per noi. E' un giocatore fantastico".