LIVEBLOG – Inter-Juve, i tifosi: “L’ansia sale, il cuore fa ‘boom’. Per vincere dobbiamo…”

Un match atteso a lunga, una sfida sentitissima da entrambe le parti, 90 minuti che possono indirizzare un’intera stagione. Romelu Lukaku contro Cristiano Ronaldo, Antonio Conte contro Andrea Pirlo… Inter contro Juventus. A San Siro va in scena il ‘Derby d’Italia’ numero 175 della storia in Serie A, gara valida per il 18esimo turno della campionato 2020/2021.

Come di consueto, su FCINTER1908.IT le emozioni del match del ‘Meazza’ attraverso le reazioni dei tifosi sui social network.