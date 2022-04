LIVEBLOG / Inter in finale, tutti sul carro di Lautaro. I tifosi: “Giù le mani!”

Fcinter1908 propone il racconto della semifinale di ritorno di Coppa Italia attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi

Semifinale di ritorno di Coppa Italia: Inter e Milan si ritrovano una di fronte all'altra dopo lo 0-0 dell'andata. Una sfida da dentro o fuori, che regala il pass per l'atto conclusivo della manifestazione e che può dare lo slancio decisivo anche in ottica campionato. Tra i nerazzurri, ancora una volta, Perisic viene preferito a Gosens: il mancato utilizzo dell'esterno tedesco è l'unico appunto che il pubblico interista fa a Inzaghi. Attesa in avanti per la coppia tutta argentina composta dal "Toro" Lautaro Martinez e dal "Tucu" Correa. Fcinter1908 vi propone il racconto del match attraverso i commenti e le reazioni social dei tifosi.