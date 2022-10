LIVEBLOG Inter-Roma, i tifosi: “A ottobre tutto finito, siamo tornati indietro di 3 anni”

Un impegno importante quello di domani per l'Inter, chiamata a rialzarsi dopo il deludente inizio di campionato e la sconfitta prima della pausa contro l'Udinese. I nerazzurri ospitano infatti al Meazza la Roma di Jose Mourinho, vogliosa di portare via punti e rilanciarsi dopo il KO interno con l'Atalanta. Come di consueto, oltre alla partita sul campo, ce n'è un'altra: quella sui social. FcInter1908 ha raccolto infatti le migliori reazioni dei tifosi nerazzurri durante la sfida contro la squadra giallorossa.