LIVEBLOG Inter-Roma, i tifosi: “Vedere Mourinho a San Siro è come vedere…”

Archiviato il derby, è il momento in casa Inter di reagire. Arriva dopo pochi giorni al Meazza la Roma del grande ex Josè Mourinho e le due squadre si giocano il passaggio alla semifinale di Coppa Italia. FcInter1908 ha come di consueto raccolto le migliori reazioni dai social dei tifosi nerazzurri durante la sfida.