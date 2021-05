Inter subito in vantaggio con Gagliardini, che in spaccata sfrutta al meglio l'assist di Young. Il centrocampista nerazzurro, al terzo gol in campionato, si conferma letale contro le formazioni di Genova: delle 14 reti realizzate in nerazzurro, la metà è arrivata contro le genovesi (2 alla Sampdoria, 5 al Genoa). Sanchez arrotoda con una doppietta, un'incertezza di Handanovic regala la gioia dell'ex a Keita.