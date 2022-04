LIVEBLOG – Inter-Verona, le reazioni social: “L’ha fatto brutto!”

La raccolta di commenti e meme più significativi rispetto a quanto accade oggi al Meazza in Inter-Hellas Verona

L'importante vittoria in casa della Juventus non basta per proiettare l'Inter in vetta alla classifica. I nerazzurri dovranno continuare a lottare a testa bassa, accumulando più punti possibili e sperando in un piccolo aiuto dalla dea bendata, per tornare davanti a tutti. Iniziando proprio dal match di oggi con il Verona, anticipo da non sottovalutare al Meazza. I tifosi conoscono bene l'importanza della gara e per questo hanno deciso di riempire San Siro per l'occasione. Non mancheranno anche i milioni di fan incollati alla tv come sempre, pronti a commentare via social quanto accade in campo. In questo spazio, come di consueto, vi proponiamo i commenti più significativi.