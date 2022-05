LIVEBLOG Juve-Inter 0-1, i tifosi dopo il gol di Barella: “Tonali chi?”

Le migliori reazioni dai social dei tifosi nerazzurri durante la sfida tra l'Inter di Simone Inzaghi e la Juve di Massimiliano Allegri

Vincere per conquistare il secondo titolo stagionale dopo la Supercoppa Italiana. È questo l'imperativo in casa Inter, con la squadra di Simone Inzaghi che alle 21 scende in campo in un Olimpico tutto esaurito contro la Juventus per la finale di Coppa Italia. Come di consueto, FcInter1908 ha raccolto, durante la sfida odierna, i migliori post sui social dei tifosi nerazzurri sul match contro i bianconeri.