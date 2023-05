LIVEBLOG – Milan-Inter, dai social: “Quarto gol magnato”

Non è mai stato così. Non ci sono termini di paragone, neanche a cercarli con il lanternino. La tensione che dà un Milan-Inter in semifinale di Champions League, può darla soltanto un derby in finale. Altrimenti non esistono emozioni simili: chiederlo ai quasi 80 mila presenti a San Siro. Ma non solo, perché anche a casa ci sono milioni di tifosi tesi come corde di violino, desiderosi di scatenarsi grazie ai loro beniamini. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo le migliori reazioni provenienti dal mondo dei social.