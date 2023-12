LIVEBLOG Napoli-Inter, il gol di Calhanoglu: “Che missile ha tirato”

Oltre alla gara in campo, ce n'è un'altra che si disputa in parallelo: quella sui social, dove i tifosi nerazzurri si sono scatenati con le loro reazioni al match

Si alza il sipario sul big match della 14a giornata di Serie A: allo stadio Maradona di Napoli andrà in scena la sfida tra la squadra di Walter Mazzarri e l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si affida ai suoi titolarissimi per provare a tornare in vetta. Ma oltre alla gara in campo, ce n'è un'altra che si disputa in parallelo: quella sui social, dove i tifosi nerazzurri si sono scatenati con le loro reazioni al match.