LIVEBLOG / Roma-Inter 0-3, i tifosi: “Inzaghi 10 spanne sopra Conte. Grazie Mou”

Giornata cruciale per la vetta della classifica. Giocano tutte le prime quattro della classe: prima il Milan, poi l'Inter e in serata Napoli e Atalanta. Sfida molto importante per i nerazzurri, che ritrovano José Mourinho, ma per la prima volta da avversario, sulla panchina della Roma. La squadra di Simone Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva in campionato. I tifosi interisti accompagneranno il mister e i suoi ragazzi incitandoli anche da casa e sui social. Vi raccontiamo le loro reazioni durante la gara con meme, gioie, momenti di tensione e la solita immancabile ironia nerazzurra.