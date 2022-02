Inter, ottimismo Bastoni per il Liverpool. C’è aria di sorpasso per Sanchez

Il difensore dell'Inter dovrebbe farcela a recuperare per la sfida di Champions League, il cileno potrebbe scavalcare Lautaro

Andrea Della Sala

Non c'è tempo per riflettere sulla gara di Napoli, l'Inter deve subito prepararsi mentalmente e fisicamente per la grande sfida di mercoledì col Liverpool.

DIFESA - "Qualcosa va aggiustato, di fronte a Klopp. De Vrij è un tasto dolente, di questa Inter. Il 2022 si sta trasformando nel suo peggior anno nerazzurro, il rigore causato su Osimhen fa la somma con il derby, ancor prima con la sfida con la Lazio. Il Liverpool è il secondo attacco della Premier League, il primo nel rapporto gol/partite giocate. Non c’è da scherzare, un errore non si può sempre recuperare come accaduto ieri. E dell’olandese Inzaghi ha bisogno. Possibilmente, con Bastoni al suo fianco. Oggi e domani saranno due giorni decisivi: il difensore scenderà in campo, sarà fondamentale capire se i movimenti saranno sciolti e se la caviglia destra non farà troppo male. C’è un moderato ottimismo, le chance sono in crescita e lo stesso giocatore è determinato, voglioso di esserci", riporta La Gazzetta dello Sport.

CENTROCAMPO/ATTACCO - "L’assenza di Barella preoccupa, Vidal è il candidato numero uno per la sostituzione ma Inzaghi dovrà trovare il modo di non soffrire troppo i ritmi altissimi dei Reds. Ma il nodo principale è quello legato a Lautaro. Anche al Maradona il Toro è stato al di sotto della linea di galleggiamento, mai incisivo, ma un serio pericolo portato dalle parti della porta di Spalletti. Non basta, però. All’Inter servono i suoi gol. Inzaghi ha una scelta importante da compiere: confermare la fiducia all’argentino oppure lanciare Sanchez? Il sorpasso nell’aria, ad Appiano si gioca una partita prima della partita. Ed è una scelta che non si può sbagliare", chiude il quotidiano