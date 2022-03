LIVEBLOG / Inter-Salernitana: 1+0. I tifosi: “Lautaro, finalmente”

A San Siro nuova chance per i nerazzurri di rimettere a posto le cose dopo un momento difficile

Altro giro, altra chance. A San Siro l'Interdeve ritrovare i tre punti e la strada che ha perso, quella del gol se vuole continuare a lottare per rimanere là in alto, a giocarsela fino alla fine. A Milano è arrivata la Salernitana e i tifosi nerazzurri sono pronti a incitare la squadra dalla tribuna o da casa, sui social. Sono pronti a dire la loro e noi coglieremo le loro battute, gioie, momenti no nei 90 minuti e vi racconteremo il loro stato d'animo nel liveblog.