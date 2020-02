Inter, Longo: “A Venezia sto bene, vedremo a fine stagione. Non posso pensare a lungo termine”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Samuele Longo, centravanti dell’Inter in prestito al Venezia, ha parlato così del suo futuro: “Qui a Venezia mi hanno accolto benissimo dal primo giorno, posso solo che ringraziarli: sono felice di essere qui. Questa la squadra giusta? Ne parlavo in settimana, ho avuto il percorso che ho avuto e non è quello che mi aspettavo da ragazzino: sono molto contento qui. Non posso pensare a lungo termine, per contratto sono qui fino a fine campionato. Sicuramente sto bene, per il futuro vedremo a fine campionato”.