Inter, Lucio: “Il Triplete? Avevamo una missione. La stampa criticava i metodi di Mou e persino…”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di Fox Sports, a pochi giorni dai 10 anni del Triplete, Lucio ricorda così quella stagione: “Il nostro gruppo era retto da un pilastro, quel pilastro era José Mourinho. Un allenatore in grado di gestire bene. Era un gruppo vincente, c’erano giocatori impegnati in una missione: l’Inter non vinceva la Champions League da 45 anni, quella era la nostra sfida. Tutti erano molto ben focalizzati su quello ed è per questo che Mourinho è riuscito a gestire quel gruppo e a ottenere grandi cose come il Triplete. È stata una missione molto difficile, la stampa ha criticato i metodi di Mourinho e persino la squadra stessa. Per me, la difficoltà maggiore è stata quella di giocare quella finale contro il Bayern. Da quella finale sono uscito vittorioso e ho rispetto per entrambe le squadre“.

(Fox Sports)