Inter, Lukaku affamato. Rom è una furia: “C’è una situazione che non può proprio accettare”

Dopo lo stop forzato in Coppa Italia per la partita contro la Juventus, Romelu Lukaku è pronto a riprendersi le chiavi dell’attacco dell‘Inter. Un’assenza che si è sentita eccome, quella del belga. Troppo importante Big Rom negli schemi di Conte per farne a meno. Ecco che allora a Firenze l’ex United tornerà al centro del reparto offensivo nerazzurro. Più affamato che mai. Anche perché Lukaku ha tutte le intenzioni di dare tutto se stesso per trascinare l’Inter alla vittoria.

La sua bacheca personale, infatti, è mezza vuota. Una situazione che lo rende una ‘furia’, agonisticamente parlando, e che uno come lui non può proprio accettare:

“Lukaku ha voglia di vincere con l’Inter. In carriera, tolto uno scudetto con l’Anderlecht vinto però da ragazzino nel 2010, e una FA da comparsa col Chelsea nel 2012, la sua bacheca è vuota e un giocatore come lui non può accettare una situazione del genere troppo a lungo“, scrive Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)