Lukaku, l’Al-Hilal rilancia e il Chelsea pressa: impensabile questo scenario. L’Inter…

"Il mercato non ha tempi prevedibili, questa è una vecchia regola. L’Inter adesso ha altro per la testa, la Juventus deve cedere, il Milan ha scelto altre vie. Lukaku viaggia da solo, oggi. Però l’affondo dell’Al-Hilal, confermato e ritoccato nelle ultime ore, un risultato l’ha già prodotto. Il Chelsea sta perdendo la pazienza. A Londra non hanno voglia di portare la cosa troppo per le lunghe. E certamente, oggi è impensabile immaginare che Lukaku - con un colpo di teatro - possa partire in prestito magari a fine agosto, dopo che due società differenti hanno offerto soluzioni milionarie al club londinese per l’acquisto a titolo definitivo".