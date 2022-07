Lukaku, obiettivo concordato con Inzaghi. Lavora in Sardegna e scalda i guanti di Onana

In attesa della ripresa degli allenamenti con l'Inter, il centravanti si sta allenando sul campo dell'Arzachena col portiere

Andrea Della Sala

Romelu Lukaku è carico. Dopo aver sostenuto le visite e firmato il contratto con l'Inter, il centravanti è tornato in Sardegna per concludere le sue vacanze. Non solo relax, il belga sta lavorando sodo agli ordini di un preparatore personale e di un terapista. E con lui c'è anche Onana, insieme sono anche scesi sul campo dell'Arzachena.

"Se il portiere camerunese deve strappare i guanti a Samir Handanovic, impresa piuttosto complessa, l’attesa maggiore è per il figliol prodigo belga. Romelu deve riannodare il filo là dove si era interrotto, deve tornare all’Inter con la stesso strapotere di un anno fa. Anzi, l’obiettivo è far meglio, spingersi più su, come ha detto personalmente a Simone Inzaghi. C’è un obiettivo dichiarato e mai realizzato dal belga in carriera: segnare trenta reti in campionato è la nuova missione. Ogni grammo di fatica in vacanza serve, quindi, a volare a tempo debito", rivela La Gazzetta dello Sport.

"Il terapista che lo segue e massaggia 365 giorni l’anno, ma pure un preparatore personale voluto per l’occasione. Non uno qualunque, ma Johan Gerets, il fisioterapista del Belgio, fedelissimo del c.t. Roberto Martinez e abituato a lavorare individualmente con tanti campioni di quella nazionale, a partire da Kevin de Bruyne. Rispetto a qualche giorno fa, la novità è che da venerdì Rom ha riassaggiato pure il campo in Sardegna: è andato nelle strutture dell’Arzachena, di proprietà di Gabriele Volpi, ex presidente dello Spezia. E ieri ha fatto compagnia a Romelu pure Onana, in ferie da quelle parti e legato al belga da nuova amicizia: assieme hanno avvisato la società e le autorità comunali perché sfrutteranno il campo in erba anche per i prossimi giorni, fino al raduno di mercoledì 6 luglio con l’Inter. Quel giorno ad Appiano ci sarà regolarmente Onana, mentre per il belga l’attesa si allunga di un po’. Solo sabato dovrebbe rimettere piede a Milano per farsi riaprire i cancelli della Pinetina il giorno dopo", aggiunge Gazzetta.