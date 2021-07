Lukaku is back. L’intesa con Inzaghi promette spettacolo. E per l’Inter è incedibile

Big Rom è sbarcato ieri a Milano, rapido pit stop a casa e poi di corsa verso la Pinetina per abbracciare Inzaghi

Dopo le vacanze americane, Romelu Lukaku non vedeva l'ora di tornare in quella che dal 2019 è la sua casa: Milano. Big Rom è sbarcato ieri nel capoluogo lombardo e di corsa si è recato alla Pinetina per unirsi al gruppo e abbracciare finalmente l’allenatore. "Accanto al suo nuovo centravanti, Simone aveva gli occhi felici come i bambini che scartano i regali sotto l’albero di Natale. La foto postata dall’Inter vale più di mille parole: da centravanti a centravanti, l’intesa Lukaku-Inzaghi promette già spettacolo", si legge sulla Gazzetta dello Sport.