Lukaku nella lista del Belgio, ma rimane ancora in dubbio. Decisivo l’esame di sabato

L'attaccante dell'Inter comparirà oggi nella lista di Martinez per il Mondiale, ma la risonanza di sabato dirà se potrà effettivamente giocare

Andrea Della Sala

Romelu Lukaku deve ancora aspettare. Oggi sarà nella ista dei convocati del Belgio, ma la sua presenza ai Mondiali è ancora in bilico per via dell'infortunio.

"Quel nome, Romelu, e quel cognome, Lukaku, dovrebbero comparire oggi nella lista di Roberto Martinez, ma non è detto che rimarranno fino in Qatar. Il centravanti dell’Inter è atteso da tutto il Belgio in missione mondiale, ma il dubbio di dover passare la mano non è anche scongiurato. Metterlo tra i 26 adesso consente di avere altri giorni per monitorare da vicino il flessore della coscia sinistra e il tendine, così da poter prendere la decisione ultima domenica, termine dato dalla Fifa per la lista. Insomma, la decisione è rimandata di altri tre giorni, come concesso dal regolamento", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ieri Romelu ha fatto un’ecografia intermedia di controllo che verrà ripetuta oggi, come di routine in questi casi. Ma a essere dirimente sarà la risonanza magnetica che lo staff belga vuole tatticamente spostare più in là possibile. Con ogni probabilità verrà effettuata sabato e, con l’esito in mano, sarà convocata una riunione tra medico, allenatore e giocatore per stabilire insieme la linea da seguire. L’intendimento del c.t. è chiaro: considerando impossibile il recupero per le prime due, ogni energia è concentrata sulla possibilità di renderlo disponibile per la terza del girone, con la Croazia di Brozovic. La risonanza darà, quindi, la fotografia ultima dopo la ricaduta sulla cicatrice del vecchio infortunio. Se lascerà una porticina aperta, anche piccola, per la sfida a Brozo, Rom rimarrà nella lista domenica; altrimenti ciao Mondiale e focus solo sul rientro in campionato a gennaio", aggiunge Gazzetta.