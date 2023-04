Lukaku: “È come essere 2-0 a fine primo tempo. Zanetti mi dice sempre…”

Autore del gol, su rigore, che ha regalato all'Inter la vittoria del due a zero in casa del Benfica, Romelu Lukaku ha parlato a Skysport della bella serata nerazzurra: «Un risultato molto importante per noi perché sappiamo che il Benfica è un'ottima squadra che gioca ad alta intensità. Era importante per noi avere il possesso palla e non perderla nelle zone centrali. Devo dire che Brozovic ha aiutato la squadra in questo aspetto del gioco, è riuscito a trovare gli spazi giusto. Barella ha fatto un gol importantissimo e ha reso più facile la gara. Poi avevamo altre occasioni per chiuderla però sono contento per il risultato».