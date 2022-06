Di Marzio: “Lukaku, bonus chiesti dal Chelsea non garantiti. Scattano solo se…”

"Novità importanti sulla trattativa tra Chelsea e Inter per Romelu Lukaku. Il club londinese ha mandato oggi all'Inter le sue condizioni per il prestito oneroso dell'attaccante belga e per accontentare Lukaku, che ha richiesto espressamente di tornare in nerazzurro: la richiesta è di 10 milioni di euro fissi più bonus legati alle vittorie della squadra, e quindi non garantiti", spiega l'esperto di mercato Di Marzio.